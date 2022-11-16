KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları için geri sayım: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 6 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavıyla birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. ÖSYM sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sonuçları için tarihi duyurdu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları için geri sayım: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı () ortaöğretim sınavları 6 Kasım'da tamamlandı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihi internet üzerinden sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; 6 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları için geri sayım: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 1

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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