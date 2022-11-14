KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç tarihi)

ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları, sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Kasım tarihinde gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavının ardından gözler 'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; 6 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç tarihi) - 1

NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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