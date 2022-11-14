KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç tarihi)

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları, sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Kasım tarihinde gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında belli oldu.



Buna göre; 6 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.



Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.