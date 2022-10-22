KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim takvimi)

KPSS ortaöğretim sınavı için geri başladı. ÖSYM tarafından 6 Kasım tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavının, sınav yerleri sorgulanıyor. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı?



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?



KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor.



Buna göre; KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin 26 Ekim haftasında yayımlanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.



Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.