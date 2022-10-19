KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? İşte beklenen tarih (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim takvimi)

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS ortaöğretim sınavı için giriş yerleri araştırılıyor. Sınava sayılı günler kala adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?



KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor.



Buna göre; KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içinde yayımlanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.



Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.