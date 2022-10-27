KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

KPSS ortaöğretim sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı gün bekleniyor. 1-13 Eylül tarihlerinde tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, sınav günü için geri sayım başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?



KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor.



Buna göre; KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin bu hafta yayımlanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.



Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

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