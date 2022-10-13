KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS takvimi)

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Öte yandan sınava girecek adaylar, KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?



KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor.



KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce yayınlanması bekleniyor.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.



Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.