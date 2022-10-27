KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama)

KPSS ortaöğretim sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerleri erişime açıldı. 1-13 Eylül tarihlerinde tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, sınav günü için geri sayım başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri erişime açıldı.



Buna göre; 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.



Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.