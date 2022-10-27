KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama)

KPSS ortaöğretim sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından kısa bir süre sonra yapılacak olan KPSS ortaöğretim (lise) sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sınav yerlerini görüntüleyebiliyor. İşte ayrıntılar.

KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama)

ortaöğretim sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerleri erişime açıldı. 1-13 Eylül tarihlerinde tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, sınav günü için geri sayım başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

tarafından yapılan duyuru sonrasında KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri erişime açıldı.

Buna göre; 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

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