KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama)

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 27 Ekim tarihinde duyurulan KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin ardından, sınav giriş belgelerini alan adaylar şimdi de sınav tarihini sorgulamaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama)

ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, sınava artık sayılı günler kala sorgulanmaya başladı. Bu yılın son KPSS sınavı için nefesler tutulurken, adaylar sınav giriş belgelerini üzerinden öğrenmeye başladı. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama) - 1

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri erişime açıldı.

Buna göre; 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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