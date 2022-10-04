KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. 21-22 Eylül tarihleri arasında geç başvuruları tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?



KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor.



KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce yayınlanması bekleniyor.