KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav yerleri yayımlandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, lise mezunu olan ve kamuda görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav yerleri yayımlandı mı?

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav yerleri yayımlandı mı?

2024 ortaöğretim () sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Sınava kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, kamuda boş kalan lise mezunu kontenjanlarına girmek isteyen adaylar, sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri yayımlandı mı?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı için tarih belli oldu.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

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