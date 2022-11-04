KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav tarihi)

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı için geri sayım başladı. Bu yılın son KPSS oturumu olan ortaöğretim sınavının saat kaçta başalyacağı ve sınavda adaylara kaç soru sorulacağı belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı () ortaöğretim için tarih araştırmaları sürüyor. Pazar günü tarafından yapılacak olan KPSS sınavı öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da sınavın kaç dakika ve kaç soru olduğu merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak.

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav tarihi) - 1

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60’şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

Adayların bu soruları yanıtlaması için 130 dakika (2 saat 10 dakika) sınav süresi verilecek.

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