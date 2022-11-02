KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim tarihi)

KPSS ortaöğretim sınavına sayılı günler kala, sınav tarihi adaylar tarafından sorgulanıyor. Bu yılın son KPSS sınavına girecek olan adaylar, KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman, hangi gün yapılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ortöğretim sınav yerleri sonrasında, sınav giriş belgelerini alan adaylar şimdi de sınav tarihini bekliyor. İşte ayrıntılar.

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı () ortaöğretim adayları, sınav tarihini sorgulamaya başladı. 27 Ekim tarihine kadar, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerine erişen adaylar şimdi de sınavın yapılacağı günü bekliyor. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim tarihi) - 1

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60’şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

Adayların bu soruları yanıtlaması için 130 dakika (2 saat 10 dakika) sınav süresi verilecek.

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