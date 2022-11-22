KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 6 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları, yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?



KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında belli oldu.



Buna göre; 6 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.



KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.



Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.



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