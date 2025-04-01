KPSS Ortaöğretim ne zaman? Lise KPSS bu sene yapılacak mı?

Devlete bağlı kurumlarda istihdam edilerek kamu hizmetinde çalışma planı olan lise mezunu vatandaşlar, ÖSYM'nin kendileri için düzenleyeceği oturumun tarihine yoğunlaştı. KPSS'nin lise oturumunun başvuru ve sınav takvimi araştırılıyor.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.



KPSS Ortaöğretim oturumu, 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.



KPSS HAKKINDA



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.



Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.