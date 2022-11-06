KPSS ortaöğretim oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başladı.

KPSS ortaöğretim oturumu başladı

Ortaöğretim, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenleniyor.

Bu yıl ilk defa 20 ilçede KPSS Ortaöğretim gerçekleştiriliyor. 208 sınav merkezinde, 3 bin 460 bina ve 59 bin 770 salonda uygulanan sınavda, emniyet görevlisi dahil 168 bin 656 sınav görevlisi yer alıyor.

, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

KPSS ortaöğretim oturumu başladı - 1

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

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