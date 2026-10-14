KPSS ortaöğretim sınav giriş yeri sorgulama 2026: KPSS lise sınav yerleri açıklandı
14.10.2026 15:41
Son Güncelleme: 14.10.2026 15:41
KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), lise mezunu binlerce adayın merakla beklediği KPSS ortaöğretim sınav yerlerini duyurdu.
25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde adaylar, " KPSS ortaöğretim sınav yerleri nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2026-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.