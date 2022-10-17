KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim tarihi belli olmuştu. Sınava sayılı gün kalması nedeniyle birçok öğrenci sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?



KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor.



KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.



Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.