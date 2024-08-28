KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS lise sınav giriş belgesi sorgulama)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan lise mezunları tarafından sorgulanıyor. Kamuda boş bulunan lise mezunu kontenjanları için sınava girecek olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS lise sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 lise sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden açıklanacak olan 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi için geri sayım başladı. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için henüz bir tarih duyurusu yapılmadı.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin de sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor.

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS lise sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

2024 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

Öne Çıkan Video

Güneşlenen kadının üzerine baca kapağı düştü

EĞİTİM HABERLERİ

İlk tercihleri yapmayanlar ek tercih yapabilir mi?

İlk tercihleri yapmayanlar ek tercih yapabilir mi?

MEB'den yeni eğitim öğretim yılı öncesi genelge

MEB'den yeni eğitim öğretim yılı öncesi genelge

AÖL 2024-2025 1. dönem yazılı sınav duyurusu: AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2024-2025 1. dönem yazılı sınav duyurusu: AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

AÖF tek ders sınavı ne zaman? 2023-2024 bahar dönemi tek ders sınavları

AÖF tek ders sınavı ne zaman? 2023-2024 bahar dönemi tek ders sınavları

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

2024-YDUS 1. Dönem: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-YDUS 1. Dönem: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...