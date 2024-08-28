KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS lise sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 lise KPSS sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden açıklanacak olan 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi için geri sayım başladı. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için henüz bir tarih duyurusu yapılmadı.



KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin de sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; Lise KPSS sınav giriş yerlerinin eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor.