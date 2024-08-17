KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS Ortaöretim sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. KPSS Ortaöretim oturumu için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu.



KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.



KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.



Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.



KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?



KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.