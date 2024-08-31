KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi)

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Bu yıl 15 Eylül tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, lise mezunu KPSS adayları sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi)

2024 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS lise sınavı için tarih belli olmuştu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için henüz bir tarih duyurusu yapılmadı.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin de sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi) - 1

ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

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