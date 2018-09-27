Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri yerler açıklandı.
ÖSYM'den yapılan duyuruda, "7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.
2018 KPSS Ortaöğretim için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS ortaöğretim sınava giriş yerleri açıklandı
İHAEğitim
7 Ekim Pazar günü uygulanacak olan 2018 KPSS ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri yerler açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri yerler açıklandı.