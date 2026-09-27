KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2026 ÖSYM KPSS lise sınav tarihi

Lise KPSS adayları için sınav takvimi araştırılıyor. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda KPSS Ortaöğretim oturumunun yapılacağı gün ve saat belli oldu. Sınava katılım sağlayacak adayların ÖSYM AİS ekranı üzerinden sınav giriş belgelerini yayımlandığı zaman alması gerekecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınan KPSS ortaöğretim başvuru tarihlerini kaçıran adaylar 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecek.