KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (KPSS ortaöğretim sınavı takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı yaklaşırken gözler bir kez daha ortaöğretim oturumuna çevrildi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınan KPSS ortaöğretim sınavı eylül ayında yapılacak. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (KPSS ortaöğretim sınavı takvimi)

2024 KPSS takvimi geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sınavına başvurular temmuz ayında alınacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. 

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (KPSS ortaöğretim sınavı takvimi) - 1

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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