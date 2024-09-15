KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek? (KPSS ortaöğretim sınavı çıkış saati ve süresi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı gerçekleştiriliyo. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül'de yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sürerken, sınava katılım sağlayan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek?

KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek? (KPSS ortaöğretim sınavı çıkış saati ve süresi)

Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı 2024 ortaöğretim sınavı gerçekleştiriliyor. 'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen 2024 KPSS ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.

Sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu. Başvuranlardan 900 bin 148'i kadın, 964 bin 719'u ise erkek adaylardan oluşuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklanmıştı. 

Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'da başladı.

KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek? (KPSS ortaöğretim sınavı çıkış saati ve süresi) - 1

ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Adayların bu soruları yanıtlaması için 130 dakika (2 saat 10 dakika) sınav süresi verilecek.

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