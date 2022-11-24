KPSS ortaöğretim sonuçları 2022: KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç sorgulama)

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 6 Kasım'da yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından, sonuçların açıklanması için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. İşte KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS ortaöğretim sonuçları 2022: KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç sorgulama)

Kamu Personel Seçme Sınavı () ortaöğretim sonuçlarında bekleyiş son buldu ve sınav sonuçları açıklandı. İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ortaöğretim sonuçları 2022: KPSS ortaöğretim (lise) sınavı sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç sorgulama) - 1

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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