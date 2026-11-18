Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre meslek seçimi için tercih yapacak. 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise ve dengi okul mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarındaki memuriyet ve personel kadrolarına yerleşebilmek içim katılım sağladıkları KPSS ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak.