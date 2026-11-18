KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS lise sonuç tarihi
18.11.2026 09:08
ÖSYM takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları yarın açıklanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur kadrolarına yerleşebilmek için 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumuna katılan milyonlarca lise mezunu adayda heyecan dorukta.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre meslek seçimi için tercih yapacak. 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise ve dengi okul mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarındaki memuriyet ve personel kadrolarına yerleşebilmek içim katılım sağladıkları KPSS ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak.
KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama adresi olan ' sonuc.osym.gov.tr ' adresi üzerinden sonuçlarını hızlıca sorgulayabilecek.