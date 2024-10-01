KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 lise KPSS sonuç tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 15 Eylül'de yapılan KPSS ortaöğretim oturumunun ardından, adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 lise KPSS sonuç tarihi)

2024 ortaöğretim sonuçları için geri sayım sürüyor. mezunlarının kamuda çalışabilmesi için girdikleri KPSS ortaöğretim sınavının ardından tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yayımlanan 2024 KPSS ortaöğretim takvimiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 lise KPSS sonuç tarihi) - 1

ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına 'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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