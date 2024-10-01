KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 lise KPSS sonuç tarihi)

2024 KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım sürüyor. Lise mezunlarının kamuda çalışabilmesi için girdikleri KPSS ortaöğretim sınavının ardından tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ortaöğretim takvimiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

