2026 KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından kontrol edilmeye başladı. Bir an önce sınav sonuçlarını öğrenmek ve kamuda görev alıp alamayacaklarını merak eden adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağını merak ediyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih belli oldu.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre; KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak.