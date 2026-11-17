KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç sayfasında
17.11.2026 08:40
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için heyecan dorukta.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Lise mezunu adayların kamuda görev alabilmesi için düzenlenen sınavın sonuç tarihi belli oldu.
2026 KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından kontrol edilmeye başladı. Bir an önce sınav sonuçlarını öğrenmek ve kamuda görev alıp alamayacaklarını merak eden adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağını merak ediyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih belli oldu.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre; KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak.
KPSS ortaöğretim sonuçlarının ardından gözler tercih döneminde olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026-KPSS ortaöğretim (lise) merkezi yerleştirme tercihleri (KPSS-2026/2), 17–24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı olan ‘ sonuc.osym.gov.tr ’ adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.