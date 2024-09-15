KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih verdi

KPSS ortaöğretim sonuçları sınavın hemen ardından gündeme geldi. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih verdi. Belirlenen takvime göre, KPSS ortaöğretim sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-) Ortaöğretim başladı. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Emniyet görevlileri dahil 260 bin 94 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek.

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih verdi - 1

ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇ TARİHİ

15 Eylül günü uygulanan sınavın sonuçları, takvimine göre 4 Ekim'de açıklanacak. 

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih verdi - 2

sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlara erişebilecekler.

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