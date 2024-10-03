KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları)

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ortaöğretim takvimiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

