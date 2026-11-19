KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2026: KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman?
19.11.2026 08:32
Lise mezunu adayların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. Lise ve dengi okullardan mezun olan adayların kamuda görev alabilmesi için yapılan sınavın ardından tercih tarihleri merak ediliyor.
2026 KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından yoğunluğa uğradı.
19 Kasım sabahı açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, lise mezunu adaylar kamuda görev alabilmek için başarı sıralamalarına göre tercih yapacak. KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin " https://belge.osym.gov.tr " adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026-KPSS ortaöğretim (lise) merkezi yerleştirme tercihleri (KPSS-2026/2), 17–24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak.