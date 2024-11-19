KPSS ortaöğretim tercih tarihi: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kamuya lise mezunu alımı için KPSS ortaöğretim tercihlerinin başlamasını bekleyen on binlerce kişi, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 KPSS ortaöğretim tercihleri için geri sayım başladı. 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, kamuda lise mezunları için ayrılan kontenjanlara tercih yapacak olan binlerce kişi, ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih tarihleri de belli olacak.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.
Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?
2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.
Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.
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