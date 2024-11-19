KPSS ortaöğretim tercih tarihi: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 KPSS ortaöğretim tercihleri için geri sayım başladı. 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, kamuda lise mezunları için ayrılan kontenjanlara tercih yapacak olan binlerce kişi, ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih tarihleri de belli olacak.



2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

