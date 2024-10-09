KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: ÖSYM KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanması ve sınava giren adayların puanlarını öğrenmesiyle birlikte, adaylar P94 puan türü üzerinden tercih işlemi yapacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?
2024 KPSS ortaöğretim tercihleri için tarih bilgisi sorgulanıyor. KPSS ortaöğretim sınavından aldıkları puana göre tercih yapacak olan adaylar, 60, 65, 70, 75 puan ile hangi kurumların tercih edilebileceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yılın KPSS taban puanlarına göre adaylar tercih edecekleri kurumları öğrenebiliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih işlemlerine çevrildi. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.
KPSS ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?
2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.
Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
- Etiketler :
- Haberler -
- Kpss
- Ösym
- Kamu
- Tercih