KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: ÖSYM KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?

2024 KPSS ortaöğretim tercihleri için tarih bilgisi sorgulanıyor. KPSS ortaöğretim sınavından aldıkları puana göre tercih yapacak olan adaylar, 60, 65, 70, 75 puan ile hangi kurumların tercih edilebileceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yılın KPSS taban puanlarına göre adaylar tercih edecekleri kurumları öğrenebiliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?



KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih işlemlerine çevrildi. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.



KPSS ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.

