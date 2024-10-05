KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim tercih tarihleri)

2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde yer almaya başladı. Lise mezunu kişilerin kamuda görev alabilmesi için yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları sonrasında, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?



KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih işlemlerine çevrildi. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.



KPSS ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.

