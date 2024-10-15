KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 lise KPSS tercihleri

Kamuda memur olmak adına KPSS oturumlarına katılım sağlayan lise mezunu yüz binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı tercih sürecine odaklandı. Yakın zaman önce KPSS 2024 Ortaöğretim branş sıralamaları açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından adayların beklentileri de yükseldi. İşte, ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercihlerinde son gelişmeler...



2024 LİSE (ORTAÖĞRETİM) KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



Tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI



2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim’e (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.