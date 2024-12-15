KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi mi? 2024 kamuya lise mezunu alımında son durum
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi mi?
2024 KPSS ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı, tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS ortaöğretim tercih kılavuzuna göre tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi mi?
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.
ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.
Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun aralık ayında yayımlanması bekleniyor.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?
2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.
Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.
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