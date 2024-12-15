KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi mi? 2024 kamuya lise mezunu alımında son durum

2024 KPSS ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı, tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS ortaöğretim tercih kılavuzuna göre tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM tarih verdi mi?



2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.



Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun aralık ayında yayımlanması bekleniyor.

