KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 KPSS'den 70-80-90 puan almak için kaç net gerekiyor?

2022 KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta tamamlandı.



Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına giren öğrenciler, KPSS puanlarının nasıl hesaplandığını merak ediyor.



KPSS PUAN HESAPLAMA

KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendiriliyor. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor.KPSS puan hesaplamalarında farklı etkenler rol alıyor.Bu etkenler standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri ya da çözemediği soruların çokluğu gibi sıralanıyor.

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EN ÖNEMLİSİ STANDART SAPMA

En önemlisiyse standart sapma olarak gösteriliyor. Bu nedenle yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.

KPSS Lisans sınavında toplam 45 net yapan aday yaklaşık 66,957 puan alırken, 55 net yapan aday 72,596 puan, 65 net yapan aday 77,516 puan, 75 net yapan aday ise 81,716 puan alabilir.

VİDEO: ADAYLAR SORULARI DEĞERLENDİRDİ