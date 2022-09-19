KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 KPSS'den 70-80-90 puan almak için kaç net gerekiyor?

Haberler - ntv.com.tr 19.09.2022 - 10:20
2022 KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta tamamlandı.
Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına giren öğrenciler, KPSS puanlarının nasıl hesaplandığını merak ediyor.
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EN ÖNEMLİSİ STANDART SAPMA
En önemlisiyse standart sapma olarak gösteriliyor. Bu nedenle yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.
KPSS Lisans sınavında toplam 45 net yapan aday yaklaşık 66,957 puan alırken, 55 net yapan aday 72,596 puan, 65 net yapan aday 77,516 puan, 75 net yapan aday ise 81,716 puan alabilir.
VİDEO: ADAYLAR SORULARI DEĞERLENDİRDİ