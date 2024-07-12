KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? ÖSYM 2024 görevli ücretleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 oturumları yaklaşırken görevli ücretleri bir kez daha gündeme geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Peki, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alanlara ne kadar ücret verilecek?

KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? ÖSYM 2024 görevli ücretleri

1 milyon 470 bin 487 kişinin başvurduğu lisans oturumları 14 Temmuz Pazar günü itibariyle başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevli yer alacak. Görevlilerin gündemindeki konulardan biri 2024 görevli ücretleri oldu. 

KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? ÖSYM 2024 görevli ücretleri - 1

2024 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? ÖSYM 2024 görevli ücretleri - 2

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

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