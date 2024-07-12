KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? ÖSYM 2024 görevli ücretleri

1 milyon 470 bin 487 kişinin başvurduğu KPSS lisans oturumları 14 Temmuz Pazar günü itibariyle başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevli yer alacak. Görevlilerin gündemindeki konulardan biri 2024 görevli ücretleri oldu.
2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL
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