KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? ÖSYM 2024 görevli ücretleri

1 milyon 470 bin 487 kişinin başvurduğu KPSS lisans oturumları 14 Temmuz Pazar günü itibariyle başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevli yer alacak. Görevlilerin gündemindeki konulardan biri 2024 görevli ücretleri oldu.