KPSS sınav sonucu branş bazında sıralamalar erişime açıldı

ÖSYM, KPSS'ye katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden erişime açtı.

ntv.com.tr 27.09.2021 - 17:03 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 17:37

KPSS sınav sonucu branş bazında sıralamalar erişime açıldı

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ÖSYM'den KPSS lisans branş bazında sıralamalarla ilgili bir açıklama geldi.

Buna göre, bu sınavlara katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sıralamalarını öğrenebilecek.

ÖSYM'den gelen açıklamada, "Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz" bilgileri yer aldı.

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