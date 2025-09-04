KPSS sınav takvimi 2025: KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta?

2025 KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da memur olabilme hayaliyle birçok aday KPSS sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, 2025 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?



KPSS 2025 SINAV TAKVİMİ



ÖSYM’nin 2025 yılı sınav takvimi resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.



Takvime göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de saat 10.15'te düzenlenecek.



KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.



KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?



KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.