KPSS sınav takvimi 2025: KPSS lisans ve alan bilgisi sınavı ne zaman?

2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için merakla beklenen sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca memur adayı, devlet kadrolarında görev alabilmek için ter dökeceği bu sınav maratonunda lisans ve alan bilgisi oturumuna hazırlanıyor. Peki, 2025 KPSS lisans ve alan bilgisi sınavı ne zaman?



KPSS 2025 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu için başvurular 10 Temmuz'da tamamlandı. Lisans sınavına girecek adaylar için ise tarih belli oldu.



ÖSYM takvimine göre; 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de yapılacak.



KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİHİ



Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. Alan bilgisi sınavı, adayın mezuniyet branşına göre 1. gün ve 2. gün oturumları şeklinde uygulanacak. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda sınava girecek adaylar, ÖSYM’nin belirlediği oturum planına göre sınava katılacak.



KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu 13 Eylül'de yapılacak. İkinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek.