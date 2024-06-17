KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS sınav giriş yerleri

KPSS'nin bu yılki lisans oturumlarına geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için artık son günler. Tüm gözler sınav giriş belgelerinde. İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...



KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.



Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.



KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?



2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.



KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.



2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.