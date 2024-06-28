KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2024 KPSS sınav giriş belgeleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans), devlet kurumlarında personel olmak isteyen adayların katılımıyla yakın zaman sonra düzenlenecek. Sınava kısa zaman kala, 2024 KPSS sınav giriş yerleri adayların gündemine gelmeye başladı. Konuya dair bilgi sahibi olmak isteyenler, 'KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2024 KPSS sınav giriş belgeleri

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi başvuruları tamamlandı ve sınav tarihi beklenmeye başlandı. Sınavlara kısa bir süre kala şimdi de sınav giriş yerlerinin de belli olduğu sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. İşte, 2024 sınav giriş belgelerinde son bilgiler...

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, 'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür- Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

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