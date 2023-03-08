KPSS sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 2023 KPSS sınav duyurusu

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarının ne zaman yapılacağı yönelik tarih araştırmaları sürerken, ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama geldi. Ersoy açıklamasında ÖSYM takvimiyle ilgili açıklama yaparak, 2023 KPSS sınavlarının ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki, KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 2023 KPSS sınav duyurusu

2023 sınav tarihleri, olabilme hayaliyle sınavlara hazırlanan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı son açıklamayla birlikte, 2023 yılında yapılacak KPSS sınavlarının tarihlerini açıkladı. Peki, KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını bildirdi.

Ersoy, 2023 ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı.

Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür- Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 2023 KPSS sınav duyurusu - 1

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.

ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz bir duyuru yapılmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...