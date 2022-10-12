KPSS sonuçları ne zaman? (2022 KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi ve Ön lisans sınavı sonuç tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2022 KPSS sınavlarının ardından sonuç tarihleri merak edilmeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı yeni KPSS takvimi sonrasında, sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre;



ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde tamamlanan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,



24-25 Eylül tarihleri arasında yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,



2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,



9 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.