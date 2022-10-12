KPSS sonuçları ne zaman? (2022 KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi ve Ön lisans sınavı sonuç tarihi)

KPSS sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS lisans oturumu sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi ve Ön Lisans sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuçları için tarihler sorgulanmaya başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman? (2022 KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi ve Ön lisans sınavı sonuç tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan 2022 sınavlarının ardından sonuç tarihleri merak edilmeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı yeni KPSS takvimi sonrasında, sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS sonuçları ne zaman? (2022 KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi ve Ön lisans sınavı sonuç tarihi) - 1

Buna göre;

ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde tamamlanan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,

24-25 Eylül tarihleri arasında yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,

9 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

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