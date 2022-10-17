KPSS sonuçları 2022: KPSS lisans ve ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç tarihi)

KPSS lisans ve ön lisans sınav sonuçları için geri sayım başladı. 18 Eylül'de yapılan KPSS lisans sınavı ve 9 Ekim tarihinde yapılan KPSS ön lisans sınavının ardından sonuç tarihleri merak edilmeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı gün belli oldu. Peki, KPSS lisans ve ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre;



ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde tamamlanan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,



24-25 Eylül tarihleri arasında yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,



2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,



9 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.



KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.



Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.



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