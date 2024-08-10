KPSS sonuçları 2024: KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlanan lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.



Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

