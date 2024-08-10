KPSS sonuçları 2024: KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, geçtiğimiz haftalarda sınavlara giren adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 takvimi sonrasında KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları 2024: KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından tamamlanan lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

KPSS sonuçları 2024: KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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