2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, 14 Temmuz 2019 tarihinde, alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde, ÖABT alan sınavı ise 28 Temmuz 2019 tarihinde yapıldı.
ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.
Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl geçerli olacak. Bu sürede yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.