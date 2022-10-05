KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç takvimi)

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT oturumlarının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için araştırmalar sürüyor. KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde tamamlanan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.



24-25 Eylül tarihleri arasında yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.



2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

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