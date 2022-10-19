KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç takvimi)

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 KPSS sınavlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM yayımladığı 2022 KPSS sınav sonuç takvimiyle birlikte, sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınavının sonuç tarihleri.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; KPSS lisans sınavı sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. KPSS ön lisans sonuçları ise 3 Kasım 2022'de açıklanacak.

2022 ÖSYM KPSS SONUÇ TAKVİMİ



ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde tamamlanan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,



24-25 Eylül tarihleri arasında yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,



2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde,



9 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

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KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.



Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

